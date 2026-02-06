SALON DE L’HABITAT Pérols

SALON DE L’HABITAT

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-20

Envie de concrétiser vos projets pour votre maison ou votre appartement ? Ne manquez pas la première édition du Salon de l’Habitat, du 20 au 23 mars 2026 au Parc des Expositions de Montpellier ! Cet événement gratuit sur inscription est une occasion unique de découvrir en un seul lieu une centaine d’exposants passionnés et spécialisés dans la rénovation, l’aménagement, la décoration, l’énergie ou

Envie de concrétiser vos projets pour votre maison ou votre appartement ? Ne manquez pas la première édition du Salon de l’Habitat, du 20 au 23 mars 2026 au Parc des Expositions de Montpellier ! Cet événement gratuit sur inscription est une occasion unique de découvrir en un seul lieu une centaine d’exposants passionnés et spécialisés dans la rénovation, l’aménagement, la décoration, l’énergie ou encore l’extérieur de votre habitat.

Que vous envisagiez de repenser votre intérieur, d’améliorer votre performance énergétique ou de sublimer votre jardin, vous y trouverez des conseils personnalisés, des idées inspirantes et des solutions concrètes à tous les stades de votre projet.

Ateliers pratiques, démonstrations, conseils d’experts et rencontres avec des architectes, artisans, maîtres d’œuvre ou courtiers rythment ces 4 jours pour faire de votre visite une expérience enrichissante et utile.

Venez faire le plein d’idées, comparer les innovations et donner vie à vos projets d’habitat dans une ambiance conviviale et professionnelle ! .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to turn your plans for your house or apartment into reality? Don’t miss the first Salon de l’Habitat, from March 20 to 23, 2026 at the Parc des Expositions in Montpellier! This free event, which requires registration, is a unique opportunity to discover, in a single location, some one hundred passionate exhibitors specializing in renovation, furnishings, decoration, energy and home improvement

L’événement SALON DE L’HABITAT Pérols a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT MONTPELLIER