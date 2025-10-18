Salon de l’Habitat Pithiviers

Salon de l'Habitat Pithiviers samedi 18 octobre 2025.

Salon de l’Habitat

Pithiviers Loiret

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Découvrez les dernières tendances pour construire, rénover et sublimer votre maison au Salon de l’Habitat de Pithiviers, les 18 et 19 octobre 2025 — une source d’inspiration pour tous vos projets !

Le Salon de l’Habitat de Pithiviers, organisé par l’Ocaip Pithiverais les 18 et 19 octobre 2025 à la salle des fêtes de Pithiviers (45).

L’événement, ouvert de 10h à 18h, invite le public à venir construire, rénover et imaginer autour de l’univers de l’habitat. L’affiche met en avant une maison moderne et lumineuse, symbole d’innovation et de confort, et s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels souhaitant découvrir les nouvelles tendances, solutions et savoir-faire locaux dans le domaine de la construction et de la rénovation. .

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 03 86 71

English :

Discover the latest trends for building, renovating and enhancing your home at the Salon de l?Habitat de Pithiviers, October 18 and 19, 2025? a source of inspiration for all your projects!

German :

Entdecken Sie die neuesten Trends zum Bauen, Renovieren und Verschönern Ihres Hauses auf der Habitat-Messe in Pithiviers am 18. und 19. Oktober 2025 ? eine Inspirationsquelle für all Ihre Projekte!

Italiano :

Scoprite le ultime tendenze per costruire, ristrutturare e migliorare la vostra casa al Salon de l’Habitat di Pithiviers il 18 e 19 ottobre 2025? Una fonte di ispirazione per tutti i vostri progetti!

Espanol :

Descubra las últimas tendencias para construir, renovar y mejorar su hogar en el Salón del Hábitat de Pithiviers, los días 18 y 19 de octubre de 2025… ¡una fuente de inspiración para todos sus proyectos!

