Salon de l’habitat salle des fêtes Ploërmel

Salon de l’habitat

salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Près de 50 exposants proposent des solutions pour la construction, la rénovation et les économies d’énergie, les aménagements extérieurs, la décoration, et d’autres secteurs d’activités encore. Ce salon se déroule à la salle des fêtes de Ploërmel et sous chapiteau. Tous les secteurs d’activités autour de la maison sont présents, avec des nouveautés et beaucoup d’entreprises locales. Il donne la possibilité d’échanger gratuitement avec plusieurs professionnels du secteur, le temps d’un week-end, dans une ambiance conviviale.

10h à 18h00 .

salle des fêtes Rue du Général Giraud Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 21 08 01 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon de l’habitat Ploërmel a été mis à jour le 2026-01-02 par CRT Bretagne_