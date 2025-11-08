Salon de l’Habitat Rodez
Salon de l’Habitat Rodez samedi 8 novembre 2025.
Salon de l’Habitat
Val de Bourran Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Lundi 2025-11-08
fin : 2025-11-11
2025-11-08
Le salon qui vous permet de réaliser vos projets !
Evénement incontournable depuis 30 ans dans l’Aveyron, le Salon de l’Habitat de Rodez revient cette année du 8 au 11 novembre au Val de Bourran !
Venez échanger pendant 4 jours sur vos projets et partager des moments de convivialité auprès de plus de 140 exposants !
Val de Bourran Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
The show that makes your projects a reality!
German :
Die Messe, auf der Sie Ihre Pläne verwirklichen können!
Italiano :
Lo spettacolo che vi permette di realizzare i vostri progetti!
Espanol :
¡El espectáculo que te permite hacer realidad tus planes!
L’événement Salon de l’Habitat Rodez a été mis à jour le 2025-09-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)