Salon de l’Habitat Rodez

Salon de l’Habitat Rodez samedi 8 novembre 2025.

Salon de l’Habitat

Val de Bourran Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-08

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-08

Le salon qui vous permet de réaliser vos projets !

Evénement incontournable depuis 30 ans dans l’Aveyron, le Salon de l’Habitat de Rodez revient cette année du 8 au 11 novembre au Val de Bourran !

Venez échanger pendant 4 jours sur vos projets et partager des moments de convivialité auprès de plus de 140 exposants ! 6 .

Val de Bourran Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

The show that makes your projects a reality!

German :

Die Messe, auf der Sie Ihre Pläne verwirklichen können!

Italiano :

Lo spettacolo che vi permette di realizzare i vostri progetti!

Espanol :

¡El espectáculo que te permite hacer realidad tus planes!

