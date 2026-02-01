Salon de l’habitat salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux
Salon de l'habitat salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux vendredi 13 février 2026.
Salon de l’habitat
salle omnisports Place des Sports Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-02-13 19:00:00
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15
Le salon de l’habitat et rénovation revient dans le Haut JURA du 13 au 15 février. Retrouvez les artisans en construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur.
Venez découvrir les nouveautés et prendre des idées
Entrée gratuite .
salle omnisports Place des Sports Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 70 12 28 info@mtexpos.com
