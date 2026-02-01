Salon de l’habitat salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux

Salon de l’habitat

salle omnisports Place des Sports Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 19:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Le salon de l’habitat et rénovation revient dans le Haut JURA du 13 au 15 février. Retrouvez les artisans en construction, rénovation, aménagement intérieur et extérieur.

Venez découvrir les nouveautés et prendre des idées

Entrée gratuite .

salle omnisports Place des Sports Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 70 12 28 info@mtexpos.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon de l’habitat Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX