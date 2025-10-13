Salon de l’habitat Strasbourg

Salon de l’habitat

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-06

2026-04-03

Dans une ambiance conviviale, venez rencontrer les professionnels de l’Habitat (construction, rénovation, immobilier, constructeurs, architectes, économie d’Energie, cuisine et bains, …), de l’ameublement et de l’aménagement extérieur. .

Rue Fritz Kieffer Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 37 67 67

