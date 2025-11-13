Salon de l’Habitat Espace Philippe Auguste Vernon

Salon de l’Habitat

Espace Philippe Auguste 10 rue Riquier Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Le Salon de l’Habitat de Vernon revient pour sa 17ᵉ édition les 7 et 8 février 2026 !

Pendant 2 jours, découvrez une quarantaine d’exposants réunis pour vous présenter leurs solutions, tendances et nouveautés dans les domaines de la maison, de la rénovation, de l’aménagement et de la décoration.

Venez échanger avec des professionnels passionnés, découvrir les dernières innovations et trouver l’inspiration pour vos projets habitat.

Il y aura aussi des nouveauté cette année !!!

Infos pratiques

✔️ Entrée gratuite

✔️ Ouvert à tous

✔️ Horaires 10h à 19h le samedi 10h à 18h le dimanche .

Espace Philippe Auguste 10 rue Riquier Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 01 19 63 97 salondelhabitatvernon@gmail.com

English : Salon de l’Habitat

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon de l’Habitat Vernon a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération