Salon de l’habitat, vins et gastronomie ZA de Langolvas Morlaix

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-03 19:00:00

2025-11-01

– Chapiteau de 2400m² et un Hall (Salle Sézame) de 2000m² d’expo

– 180 exposants

Ouverture

Samedi 1 10h 19h (entrée 5€)

Dimanche 2 10h 19h (entrée 5€)

Lundi 3 10h 17h (entrée 5€)

Entrée gratuite pour les moins de 16 ans accompagné d’un adulte

Parking Gratuit

Restauration sur place .

ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 21 90 63

