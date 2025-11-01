Salon de l’habitat, vins et gastronomie ZA de Langolvas Morlaix
Salon de l’habitat, vins et gastronomie
ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix Finistère
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-03 19:00:00
2025-11-01
Parc des Expositions de Lango Morlaix
– Chapiteau de 2400m² et un Hall (Salle Sézame) de 2000m² d’expo
– 180 exposants
Ouverture
Samedi 1 10h 19h (entrée 5€)
Dimanche 2 10h 19h (entrée 5€)
Lundi 3 10h 17h (entrée 5€)
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans accompagné d’un adulte
Parking Gratuit
Restauration sur place .
ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 21 90 63
