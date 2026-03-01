Salon de l’habitat, vins et gastronomie ZA de Langolvas Morlaix
Salon de l’habitat, vins et gastronomie
ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix Finistère
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-09 19:00:00
2026-03-07
– Parc des Expositions de Lango Morlaix
– 1 Hall 2000 m² d’expo
– Ouverture
Samedi 7 mars 10h 19h
Dimanche 8 mars 10 h 19 h
Lundi 9 mars 10h 17h
Parking Gratuit
Restauration sur place .
ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix 29600 Finistère Bretagne
