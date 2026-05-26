Salon de l’horticulture Salon de l’horticulture Koné

Koné

Salon de l’horticulture

Salon de l’horticulture Centre commerciale Téari Koné Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Salon de l’Horticulture 6 & 7 juin à Koné ! Venez célébrer la biodiversité au Centre Commercial TEARI avec exposants, plantes, fleurs, concours, danses, ateliers et mini-conférences. Entrée gratuite pour toute la famille.

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Salon de l’horticulture Centre commerciale Téari Koné 98859 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 798338

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English :

Salon de l?Horticulture? June 6 & 7 in Koné! Come and celebrate biodiversity at the Centre Commercial TEARI with exhibitors, plants, flowers, competitions, dances, workshops and mini-conferences. Free admission for the whole family.

L’événement Salon de l’horticulture Koné a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Province Nord