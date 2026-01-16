Salon de l’Immobilier et des Economies d’énergie Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Salon de l’Immobilier et des Economies d’énergie

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-14 2026-03-15

Vous souhaitez louer ou acheter un bien immobilier.

Les professionnels du secteur seront présents pour vous renseigner et vous conseiller pour la réussite de votre projet.

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60 infos@espace-carat.fr

English :

You want to rent or buy a property.

Professionals from the sector will be on hand to provide you with information and advice to ensure the success of your project.

