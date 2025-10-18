Salon de l’inondation Le W Woustviller

Salon de l’inondation Le W Woustviller samedi 18 octobre 2025.

Salon de l’inondation

Le W 24 rue de Nancy Woustviller Moselle

Début : Dimanche Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres , le SDEA vous donne rendez-vous à Woustviller pour le salon de l’inondation dédié à la prévention du risque inondation à destination du grand public dans le cadre des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (P.A.P.I).

Ce salon est l’occasion pour tout un chacun d’être sensibilisé sur le risque d’inondation, mais aussi de découvrir des solutions concrètes pour prévenir les inondations et surtout protéger nos habitations.

L’année 2024 a été une année où de nombreuses communes mosellanes ont subi des inondations par débordement de cours d’eau et par coulées d’eaux boueuses entraînant de lourds dommages pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les milieux naturels.

Vivant en zone inondable, vous êtes le premier acteur de votre sécurité, de celle de vos proches et de celle de vos biens. Des solutions peuvent être facilement mises en place à l’échelle de votre bâti. Elles seront présentées lors de ce salon.

Au programme de cette édition

Présentation des dispositifs de protections individuelles et anti-refoulements, diagnostic de votre habitation avec le dispositif Opération Pieds au Sec, simulation de maison inondable, pièce de théâtre, réalité virtuelle, conférences thématiques, espace enfants (jeux, animations ludiques…)

Petite restauration.

– Pièce de théâtre Bientôt la vague ?

Samedi à partir de 18h venez assister à la pièce de théâtre Bientôt la vague ? . Cette dernière est une performance artistique de 1h10 qui aborde le risque inondation et le changement climatique avec sensibilité et humour, offrant une réflexion originale et accessible sur les défis environnementaux.

– Les conférences

Des moments exclusifs d’échange et de débat avec des experts sont prévus

Samedi à 16h30 et dimanche à 16h Comment protéger ma famille et mon habitation contre les inondations ?

Samedi à 15h et dimanche à 14h Mai 2024, une crue exceptionnelle ?Tout public

Le W 24 rue de Nancy Woustviller 57915 Moselle Grand Est marine.edel@sdea.fr

English :

Because « it doesn’t just happen to other people », the SDEA invites you to Woustviller for the « Salon de l’inondation », dedicated to flood risk prevention for the general public within the framework of Flood Prevention Action Programs (P.A.P.I).

The fair is an opportunity for everyone to learn more about the risk of flooding, and also to discover practical solutions for preventing flooding and, above all, protecting our homes.

The year 2024 was one in which many Moselle communities suffered flooding due to overflowing rivers and mudflows, causing considerable damage to individuals, businesses, local authorities and the natural environment.

Living in a flood-prone area, you are the first person to ensure the safety of yourself, your family and your property. Solutions can easily be implemented on a building scale. They will be presented at the show.

This year’s program includes

Presentation of individual protection and anti-flooding devices, diagnosis of your home with the « Opération Pieds au Sec » program, simulation of a house at risk of flooding, play, virtual reality, themed conferences, children’s area (games, fun activities…)

Snacks and snacks.

– Play « Bientôt la vague?

On Saturday from 6pm, come and see the play « Bientôt la vague? This 1h10 artistic performance tackles flood risk and climate change with sensitivity and humor, offering an original and accessible reflection on environmental challenges.

– Conferences:

Exclusive moments of exchange and debate with experts are scheduled:

Saturday at 4.30pm and Sunday at 4pm: How can I protect my family and my home against flooding?

Saturday at 3pm and Sunday at 2pm: May 2024, an exceptional flood?

German :

Weil « es nicht nur den anderen passiert », lädt die SDEA Sie nach Woustviller zur Hochwassermesse ein, die der Prävention des Hochwasserrisikos für die breite Öffentlichkeit im Rahmen der Aktionsprogramme zur Vermeidung von Überschwemmungen (P.A.P.I.) gewidmet ist.

Diese Messe ist eine Gelegenheit für jedermann, sich über das Hochwasserrisiko zu informieren, aber auch konkrete Lösungen zu entdecken, um Überschwemmungen vorzubeugen und vor allem unsere Häuser zu schützen.

Das Jahr 2024 war ein Jahr, in dem zahlreiche Moselgemeinden Überschwemmungen durch überlaufende Flüsse und Schlammlawinen erlitten, die schwere Schäden für Privatpersonen, Unternehmen, Gemeinden und die natürliche Umwelt verursachten.

Da Sie in einem Überschwemmungsgebiet leben, sind Sie der erste Akteur, der für Ihre Sicherheit, die Ihrer Angehörigen und die Ihres Eigentums verantwortlich ist. Lösungen können auf der Ebene Ihrer Gebäude leicht umgesetzt werden. Sie werden auf der Messe vorgestellt.

Auf dem Programm dieser Ausgabe stehen:

Vorstellung von individuellen Schutzvorrichtungen und Rückstausicherungen, Diagnose Ihrer Wohnung mit der Maßnahme « Operation Pieds au Sec », Simulation eines überschwemmungsgefährdeten Hauses, Theaterstück, virtuelle Realität, thematische Konferenzen, Kinderbereich (Spiele, spielerische Animationen…)

Kleine Verpflegung.

– Theaterstück « Bald die Welle? »

Am Samstag ab 18 Uhr können Sie dem Theaterstück: « Bientôt la vague? » beiwohnen. Letzteres ist eine künstlerische Performance von 1h10, die das Hochwasserrisiko und den Klimawandel mit Sensibilität und Humor anspricht und eine originelle und zugängliche Reflexion über die Herausforderungen der Umwelt bietet.

– Die Konferenzen

Es sind exklusive Momente des Austauschs und der Diskussion mit Experten vorgesehen:

Samstag um 16:30 Uhr und Sonntag um 16:00 Uhr: Wie kann ich meine Familie und mein Haus vor Überschwemmungen schützen?

Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 14 Uhr: Mai 2024, ein außergewöhnliches Hochwasser?

Italiano :

Poiché « non succede solo agli altri », la SDEA vi aspetta a Woustviller per la fiera dell’alluvione, dedicata alla prevenzione del rischio di alluvione per il grande pubblico nell’ambito dei Programmi d’Azione per la Prevenzione delle Alluvioni (P.A.P.I).

Questa fiera è un’occasione per tutti di saperne di più sul rischio di alluvione e di scoprire soluzioni pratiche per prevenire le alluvioni e, soprattutto, per proteggere le nostre case.

Nel 2024, molte comunità della Mosella sono state colpite da inondazioni dovute all’esondazione di fiumi e colate di fango, che hanno causato ingenti danni a persone, imprese, enti locali e all’ambiente naturale.

Vivendo in un’area a rischio di alluvione, siete i primi a dovervi assumere la responsabilità della vostra sicurezza, di quella della vostra famiglia e di quella della vostra proprietà. È facile trovare soluzioni per i vostri edifici. Saranno presentate in fiera.

Il programma di quest’anno comprende

Presentazione di dispositivi di protezione individuale e antiallagamento, diagnosi della vostra casa con il programma Operation Dry Feet, simulazione di una casa a rischio di allagamento, gioco, realtà virtuale, conferenze a tema, area bambini (giochi, attività ludiche, ecc.)

Spuntini e merende.

– Gioco « Bientôt la vague?

Sabato, a partire dalle 18.00, venite ad assistere allo spettacolo teatrale « Bientôt la vague? Questa performance artistica, della durata di 1 ora e 10 minuti, affronta con sensibilità e umorismo il rischio di inondazioni e il cambiamento climatico, offrendo una riflessione originale e accessibile sulle sfide ambientali.

– Conferenze:

Ci saranno esclusive opportunità di discussione e dibattito con esperti:

Sabato alle 16.30 e domenica alle 16.00: Come posso proteggere la mia famiglia e la mia casa dalle inondazioni?

Sabato alle 15.00 e domenica alle 14.00: Maggio 2024, un’alluvione eccezionale?

Espanol :

Porque « no sólo le pasa a los demás », la SDEA le espera en Woustviller para la feria de las inundaciones, dedicada a la prevención del riesgo de inundaciones para el público en general como parte de los Programas de Acción para la Prevención de Inundaciones (P.A.P.I).

Esta exposición es una oportunidad para que todo el mundo se informe sobre el riesgo de inundaciones, y también para descubrir soluciones prácticas para prevenir las inundaciones y, sobre todo, proteger nuestros hogares.

En 2024, muchas comunidades del Mosela sufrieron inundaciones por desbordamiento de ríos y avalanchas de lodo, causando grandes daños a particulares, empresas, autoridades locales y al entorno natural.

Al vivir en una zona inundable, usted es el primer responsable de su propia seguridad, la de su familia y la de su propiedad. Sus edificios pueden encontrar fácilmente soluciones. Se presentarán en el salón.

El programa de este año incluye

Presentación de dispositivos de protección individual y antiinundaciones, diagnóstico de su vivienda con el dispositivo Operación Pies Secos, simulación de una casa en riesgo de inundación, juego, realidad virtual, conferencias temáticas, zona infantil (juegos, actividades lúdicas, etc.)

Aperitivos y tentempiés.

– Obra de teatro « Bientôt la vague?

El sábado a partir de las 18:00, venga a ver la obra de teatro « Bientôt la vague? Este espectáculo artístico de 1 hora y 10 minutos aborda el riesgo de inundaciones y el cambio climático con sensibilidad y humor, ofreciendo una reflexión original y accesible sobre los retos medioambientales.

– Conferencias:

Habrá oportunidades exclusivas de discusión y debate con expertos:

Sábado a las 16.30 y domingo a las 16.00: ¿Cómo puedo proteger a mi familia y mi casa contra las inundaciones?

Sábado a las 15.00 h y domingo a las 14.00 h: Mayo de 2024, ¿una inundación excepcional?

