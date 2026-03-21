Salon de l’Occaz #2 wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Salon de l’Occaz #2 (9h-12h) wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider au Club Nautique de Coutainville à Agon-Coutainville.

Après-midi navigation conviviale (selon météo). .

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 14 81 contact@cncoutainville.fr

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English : Salon de l’Occaz #2 wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider

L’événement Salon de l’Occaz #2 wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-24 par Coutances Tourisme