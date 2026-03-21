Salon de l’Occaz #2 wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider Agon-Coutainville
Salon de l’Occaz #2 wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider Agon-Coutainville dimanche 5 avril 2026.
Salon de l’Occaz #2 wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider
104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Salon de l’Occaz #2 (9h-12h) wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider au Club Nautique de Coutainville à Agon-Coutainville.
Après-midi navigation conviviale (selon météo). .
104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 14 81 contact@cncoutainville.fr
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English : Salon de l’Occaz #2 wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider
L’événement Salon de l’Occaz #2 wingsurf, wingfoil, kitesurf, équipement de rider Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-24 par Coutances Tourisme
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