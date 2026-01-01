Salon de l’orientation et des métiers rue Robert Pax Hambach

Salon de l’orientation et des métiers

rue Robert Pax Centre de Communication Inéos Hambach Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24

La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences avec le soutien de la Région Grand Est vous invitent au salon de l’orientation et des métiers COSMIC (Confluences Orientation Savoir Métiers Innovation Carrière).

Élève, étudiant, demandeur d’emploi, en reconversion pro ou porteur d’un projet d’orientation ? Viens découvrir les formations, les entreprises et les métiers du territoire.Tout public

rue Robert Pax Centre de Communication Inéos Hambach 57910 Moselle Grand Est

The Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, with the support of the Région Grand Est, invites you to the COSMIC (Confluences Orientation Savoir Métiers Innovation Carrière) career fair.

Pupil, student, job-seeker, professional retraining or career planner? Come and discover the region’s training courses, companies and professions.

