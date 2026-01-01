Salon de l’orientation – Les Jeunes Ambitieux Médiathèque James Baldwin Paris

Tu t’interroges sur ton avenir et tu ne sais pas dans quelle direction aller ?

Que tu sois collégien·ne, lycée·ne, étudiant·e ou en réorientation, viens découvrir des parcours inspirants en direct avec des professionnel·les qui témoigneront de leurs cursus et des réalités de leurs emplois.

Un salon organisé avec l’association Les Jeunes Ambitieux.

L’association les Jeunes Ambitieux propose cette année encore un salon de l’orientation.

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – salle d’animation

Public jeunes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



