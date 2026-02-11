Salon de l’Upcycling et de la Seconde main Bâtiment 25 Limoges

Salon de l’Upcycling et de la Seconde main

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

2026-02-28

2026-02-28

2026-02-28 2026-03-01

L’association What’s Up de l’IUT du Limousin organise le salon de l’Upcycling. Au cours de ce weekend, vous pourrez assister et participer à diverses manifestations stands d’artisans, friperie et brocante, café-réparation avec Coop&Ré, ateliers, rétrogaming avec la Taverne à Roulettes, défilé de mode…

Une buvette et un bar seront présents lors des deux jours.

