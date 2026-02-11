Salon de l’Upcycling et de la Seconde main Bâtiment 25 Limoges
Salon de l’Upcycling et de la Seconde main Bâtiment 25 Limoges samedi 28 février 2026.
Salon de l’Upcycling et de la Seconde main
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne
L’association What’s Up de l’IUT du Limousin organise le salon de l’Upcycling. Au cours de ce weekend, vous pourrez assister et participer à diverses manifestations stands d’artisans, friperie et brocante, café-réparation avec Coop&Ré, ateliers, rétrogaming avec la Taverne à Roulettes, défilé de mode…
Une buvette et un bar seront présents lors des deux jours.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 07 07 25
English : Salon de l’Upcycling et de la Seconde main
