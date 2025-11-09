Salon de lutherie et d’archèterie Arbre d’avenir pour la lutherie plantation d’un cormier Atelier Gérôme Mirecourt

Salon de lutherie et d’archèterie Arbre d’avenir pour la lutherie plantation d’un cormier

Salon de lutherie et d’archèterie Arbre d’avenir pour la lutherie plantation d’un cormier

Un arbre pour l’avenir de la musique un cormier sera planté à l’Atelier Gérôme dans le cadre de l’initiative Arbres et Musique. Symbole d’un engagement fort pour la transition écologique, il incarne le renouveau de la lutherie et de l’archèterie en favorisant des essences locales au détriment des bois exotiques.Tout public

Atelier Gérôme 12 Quai Lebreuil Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01

English :

Salon de lutherie et d’archèterie Tree for the future of lutherie planting of a corm tree

A tree for the future of music: a corm tree will be planted at the Atelier Gérôme as part of the Trees and Music initiative. Symbolizing a strong commitment to the ecological transition, it embodies the revival of violin and bow making by favoring local species over exotic woods.

German :

Salon de lutherie et d’archèterie Baum der Zukunft für den Geigenbau Pflanzung eines Speierlings

Ein Baum für die Zukunft der Musik: Im Rahmen der Initiative Bäume und Musik wird im Atelier Gérôme ein Speierling gepflanzt. Er ist ein Symbol für ein starkes Engagement für den ökologischen Wandel und verkörpert die Erneuerung des Geigen- und Bogenbaus durch die Bevorzugung lokaler Baumarten anstelle von exotischen Hölzern.

Italiano :

Salon de lutherie et d’archèterie Un albero per il futuro della musica: un cormo sarà piantato presso l’Atelier Gérôme nell’ambito dell’iniziativa Trees and Music

Un albero per il futuro della musica: un albero di cormo sarà piantato presso l’Atelier Gérôme nell’ambito dell’iniziativa Trees and Music. Simbolo di un forte impegno per la transizione ecologica, incarna la rinascita della liuteria e dell’archetteria privilegiando le specie locali rispetto ai legni esotici.

Espanol :

Salon de lutherie et d’archèterie Un árbol para el futuro de la música: se plantará un alcornoque en el Atelier Gérôme en el marco de la iniciativa Árboles y Música

Un árbol para el futuro de la música: en el marco de la iniciativa Árboles y Música, se plantará un alcornoque en el Atelier Gérôme. Símbolo de un firme compromiso con la transición ecológica, encarna el renacimiento de la fabricación de violines y arcos al favorecer las especies locales frente a las maderas exóticas.

