Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt Concert de l’Orchestre Cordes de l’École de Musique Espace Robert Flambeau Mirecourt vendredi 7 novembre 2025.

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

En partenariat avec le Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt

Quand la relève musicale de Mirecourt monte sur scène. La classe de cordes de l’École de Musique, dirigée par Valérie Deybach, vous donne rendez-vous au Salon de la Lutherie et de l’Archèterie pour un moment unique. Venez découvrir le talent et l’énergie de ces jeunes musiciens, fiers héritiers d’une tradition vivante.

Réservation recommandée à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs.Tout public

Espace Robert Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

English :

Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt Concert by the École de Musique string orchestra

In partnership with the Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt

When Mirecourt?s up-and-coming musicians take to the stage. The École de Musique string class, directed by Valérie Deybach, invites you to the Salon de la Lutherie et de l’Archèterie for a unique event. Come and discover the talent and energy of these young musicians, proud heirs to a living tradition.

Reservations recommended at the Tourist Office of Mirecourt and Surroundings.

German :

Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt Konzert des Streicherorchesters der Musikschule

In Zusammenarbeit mit dem Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt

Wenn der musikalische Nachwuchs von Mirecourt die Bühne betritt. Die Streicherklasse der École de Musique unter der Leitung von Valérie Deybach lädt Sie im Salon de la Lutherie et de l’Archèterie zu einem einzigartigen Moment ein. Entdecken Sie das Talent und die Energie dieser jungen Musiker, die stolze Erben einer lebendigen Tradition sind.

Reservierungen werden beim Fremdenverkehrsamt von Mirecourt und Umgebung empfohlen.

Italiano :

Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt Concerto dell’Orchestra d’archi della Scuola di Musica

In collaborazione con il Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt

Quando la nuova generazione di musicisti di Mirecourt sale sul palco. L’orchestra d’archi dell’École de Musique, diretta da Valérie Deybach, vi invita al Salon de la Lutherie et de l’Archèterie per una performance unica. Venite a scoprire il talento e l’energia di questi giovani musicisti, fieri eredi di una tradizione viva.

Si consiglia di prenotare presso l’Ufficio del Turismo di Mirecourt e dintorni.

Espanol :

Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt Concierto de la Orquesta de Cuerda de la Escuela de Música

En colaboración con el Salon de lutherie et d’archèterie de Mirecourt

Cuando la próxima generación de músicos de Mirecourt sube al escenario. La orquesta de cuerda de la École de Musique, dirigida por Valérie Deybach, le invita al Salon de la Lutherie et de l’Archèterie para una actuación única. Venga a descubrir el talento y la energía de estos jóvenes músicos, orgullosos herederos de una tradición viva.

Se recomienda reservar en la Oficina de Turismo de Mirecourt y alrededores.

