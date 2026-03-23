SALON DE LUTHERIE ET D’ARCHÈTERIE DE TOULOUSE NOVOTEL TOULOUSE CENTRE WILSON Toulouse

SALON DE LUTHERIE ET D’ARCHÈTERIE DE TOULOUSE

NOVOTEL TOULOUSE CENTRE WILSON 13 Place du Président Thomas Wilson Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Un week-end dédié à l’excellence de la lutherie contemporaine !

Les 300 m² de l’Espace Capoul accueillent un événement exceptionnel, rythmé par de nombreuses animations tout au long du week-end. Ce salon met à l’honneur le savoir-faire et la créativité de 38 artisans luthiers et archetiers, réunis autour d’une passion commune la fabrication d’instruments à cordes d’exception.

Au programme de ce week-end une exposition où plus de 120 instruments et archets sont présentés par familles, avec la présence des artisans pour échanger avec vous, tandis que certains instruments prennent vie lors des concerts. Quatre concerts, organisés dans le Salon Vivaldi, rythment l’événement et mettent à l’honneur des musiciens invités jouant sur les instruments de l’exposition. Vous avez également la possibilité d’essayer les instruments violons, altos, violoncelles et contrebasses dans des espaces dédiés, selon disponibilité. Enfin, les archets peuvent être testés sur demande, avec la possibilité de comparer leurs qualités en cabines isolées (dans la limite du temps imparti).

Retrouvez toute la programmation détaillé sur le site internet du salon. .

NOVOTEL TOULOUSE CENTRE WILSON 13 Place du Président Thomas Wilson Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie laso.association@gmail.com

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English :

A weekend dedicated to contemporary lutherie excellence!

L’événement SALON DE LUTHERIE ET D’ARCHÈTERIE DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE