Salon de modélisme ferroviaire Rue Paul Courboulay Le Mans
Salon de modélisme ferroviaire Rue Paul Courboulay Le Mans samedi 4 octobre 2025.
Salon de modélisme ferroviaire
Rue Paul Courboulay Centre des expositions Paul Courboulay Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
Le CMFM fête ses 50 ans avec Ferroviair’Mans.
Le Club des Modélistes Ferroviaires du Maine organise un salon de modélisme ferroviaire le 4 et 5 octobre à la salle Paul Courboulay pour y fêter ses 50 ans d’existence . Une douzaine de réseaux de trains miniatures y seront présents. Bourse et buvette sur place.
Entrée 4€, gratuit pour les 12 ans. .
Rue Paul Courboulay Centre des expositions Paul Courboulay Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hernandez.cc@neuf.fr
English :
The CMFM celebrates its 50th anniversary with Ferroviair’Mans.
German :
Das CMFM feiert sein 50-jähriges Bestehen mit Ferroviair’Mans.
Italiano :
Il CMFM celebra il suo 50° anniversario con Ferroviair’Mans.
Espanol :
El CMFM celebra su 50 aniversario con Ferroviair’Mans.
L’événement Salon de modélisme ferroviaire Le Mans a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Le Mans