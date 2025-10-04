Salon de modélisme ferroviaire Rue Paul Courboulay Le Mans

Salon de modélisme ferroviaire Rue Paul Courboulay Le Mans samedi 4 octobre 2025.

Salon de modélisme ferroviaire

Rue Paul Courboulay Centre des expositions Paul Courboulay Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Le CMFM fête ses 50 ans avec Ferroviair’Mans.

Le Club des Modélistes Ferroviaires du Maine organise un salon de modélisme ferroviaire le 4 et 5 octobre à la salle Paul Courboulay pour y fêter ses 50 ans d’existence . Une douzaine de réseaux de trains miniatures y seront présents. Bourse et buvette sur place.

Entrée 4€, gratuit pour les 12 ans. .

English :

The CMFM celebrates its 50th anniversary with Ferroviair’Mans.

German :

Das CMFM feiert sein 50-jähriges Bestehen mit Ferroviair’Mans.

Italiano :

Il CMFM celebra il suo 50° anniversario con Ferroviair’Mans.

Espanol :

El CMFM celebra su 50 aniversario con Ferroviair’Mans.

