Salon de Musique : Arabesques Persanes CPFI Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Salon de Musique : Arabesques Persanes

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 15:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Avec Hassan TABAR et Pierre RIGOPOULOUS

Hassan TABAR est réputé comme l’un des meilleurs musiciens actuels de santûr. Cet instrument est une cithare à cordes frappées, l’un des ancêtres du piano.

Né à Ghazvin en Iran en 1961, il consacre son adolescence à l’apprentissage du répertoire vocal de la musique savante. Puis, à Téhéran, il apprend le santûr avec Mas’oud SHENASSÂ. Installé en France depuis 1986, il en enseigne l’art et donne des concerts dans le monde entier, accompagné entre autres par la famille CHEMIRANI. Sa discographie a été primée par Télérama et le Monde de la Musique.

Hassan TABAR sera accompagné par Pierre RIGOPOULOS au Tombak (tambour perse).

Pour la petite histoire… Hassan a participé à la restauration des santûrs de la Collection de la Ville du Mans !

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/cpfi-musiques-du-monde/evenements/salon-de-musique-arabesques-persanes-1 .

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 81 05 cpfi.lemans@orange.fr

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English :

With Hassan TABAR and Pierre RIGOPOULOUS

L’événement Salon de Musique : Arabesques Persanes Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par CDT72