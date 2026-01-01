Salon de Musique autour de Marin Mersenne CPFI Musiques du Monde Le Mans

Salon de Musique autour de Marin Mersenne

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21 22:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Plongez dans la science et la musique de l’époque du religieux pionnier de l’acoustique Marin Mersenne !

Plongez dans la science et la musique de l’époque du religieux pionnier de l’acoustique Marin Mersenne (1588-1648) ! L’historienne Emily Kent (Université d’Edimbourg), Leendert van der Miesen (Université d’Amsterdam) et Aurélien Ruellet (Le Mans Université) discuteront de son œuvre foisonnante et de son actualité avec Benjamin Bédouin et François Fontes , joueurs de cornet à bouquin et de théorbe (conservatoire d’Alençon). Des illustrations musicales tirées du répertoire français de cette époque accompagneront cette table-ronde.

Prix libre, réservation conseillée par téléphone ou par mail .

English :

Immerse yourself in the science and music of Marin Mersenne, the religious pioneer of acoustics!

