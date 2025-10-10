SALON DE MUSIQUE HARJIT SINGH DÉCOUVERTE DU TALA, LA SCIENCE RYTHMIQUE DE L’INDE CPFI Le Mans

SALON DE MUSIQUE HARJIT SINGH DÉCOUVERTE DU TALA, LA SCIENCE RYTHMIQUE DE L’INDE CPFI Le Mans vendredi 10 octobre 2025.

SALON DE MUSIQUE HARJIT SINGH DÉCOUVERTE DU TALA, LA SCIENCE RYTHMIQUE DE L’INDE

CPFI 11 rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Dans ce salon de musique, nous aborderons l’histoire et l’origine des rythmes et des percussions de l’Inde, sa transmission et notation, illustrées par des présentations et démonstrations sur différents instruments de percussion, folk et classiques, enrichies par des interactions vocales et participation du public. .

CPFI 11 rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 81 05 cpfi.lemans@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SALON DE MUSIQUE HARJIT SINGH DÉCOUVERTE DU TALA, LA SCIENCE RYTHMIQUE DE L’INDE Le Mans a été mis à jour le 2025-09-10 par CDT72