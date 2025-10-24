SALON DE MUSIQUE MELISA DEBORA KAŠKURA CPFI Le Mans

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24 21:30:00

2025-10-24

Le Salon de Musique proposé sera un voyage dans l’Histoire et la Culture de la Lettonie. Ce voyage sera documentée par la présence de la chanteuse lettone MELISA

DEBORA KASKURA , venue spécialement de Riga , qui nous promènera en chansons de la tradition des DAÏNAS aux ballades plus moderne dans un contexte post-soviétique. .

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 81 05 cpfi.lemans@orange.fr

