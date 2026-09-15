Salon de Musique : Polyphonies Géorgiennes CPFI Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Salon de Musique : Polyphonies Géorgiennes

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Avec MZE SHINA

MZE SHINA signifie « soleil intérieur » en géorgien. Créé par Denise et Craig Schaffer, cet ensemble se dédie au répertoire de chants polyphoniques géorgiens depuis plus de 20 ans.

Chants de labour, de récolte, de mariage, de guérison, chants sacrés, le répertoire des chants géorgiens est inscrit comme Chef-d’Oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l’UNESCO en 2001. Il fait écho à cette mémoire collective qui prend ses racines aux sources de toute tradition.

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/cpfi-musiques-du-monde/evenements/salon-de-musique-polyphonies-georgiennes-1 .

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 81 05 cpfi.lemans@orange.fr

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English :

Featuring MZE SHINA

L’événement Salon de Musique : Polyphonies Géorgiennes Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par CDT72