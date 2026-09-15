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AGENDA · Le Mans

Salon de Musique : Polyphonies Géorgiennes CPFI Le Mans

samedi 21 novembre 2026 · CPFI · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
CPFI
Adresse
11 Rue des Frères Gréban
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
10 10

Le Mans

Salon de Musique : Polyphonies Géorgiennes

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Avec MZE SHINA
MZE SHINA signifie « soleil intérieur » en géorgien. Créé par Denise et Craig Schaffer, cet ensemble se dédie au répertoire de chants polyphoniques géorgiens depuis plus de 20 ans.

Chants de labour, de récolte, de mariage, de guérison, chants sacrés, le répertoire des chants géorgiens est inscrit comme Chef-d’Oeuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l’UNESCO en 2001. Il fait écho à cette mémoire collective qui prend ses racines aux sources de toute tradition.

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/cpfi-musiques-du-monde/evenements/salon-de-musique-polyphonies-georgiennes-1   .

CPFI 11 Rue des Frères Gréban Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 43 81 05  cpfi.lemans@orange.fr

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English :

Featuring MZE SHINA

L’événement Salon de Musique : Polyphonies Géorgiennes Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par CDT72

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