Salon de Noël à Duravel Duravel

Mairie Duravel Lot
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Retrouvez le marché de noël de Duravel les 22 et 23 novembre, organisé par l’association Art & décoration Duravellois.
Mairie Duravel 46700 Lot Occitanie artdeco-46@orange.fr
English :
The Duravel Christmas market takes place on November 22 and 23, organized by the association Art & décoration Duravellois.
German :
Finden Sie den Weihnachtsmarkt in Duravel am 22. und 23. November, der vom Verein Art & Décoration Duravellois organisiert wird.
Italiano :
Il 22 e 23 novembre si terrà il mercatino di Natale di Duravel, organizzato dall’associazione Art & décoration Duravellois.
Espanol :
Los días 22 y 23 de noviembre tendrá lugar el mercado navideño de Duravel, organizado por la asociación Art & décoration Duravellois.
