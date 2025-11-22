Salon de Noël à Duravel Duravel

Salon de Noël à Duravel Duravel samedi 22 novembre 2025.

Salon de Noël à Duravel

Mairie Duravel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Retrouvez le marché de noël de Duravel les 22 et 23 novembre, organisé par l’association Art & décoration Duravellois.

Retrouvez le marché de noël de Duravel les 22 et 23 novembre, organisé par l’association Art & décoration Duravellois. .

Mairie Duravel 46700 Lot Occitanie artdeco-46@orange.fr

English :

The Duravel Christmas market takes place on November 22 and 23, organized by the association Art & décoration Duravellois.

German :

Finden Sie den Weihnachtsmarkt in Duravel am 22. und 23. November, der vom Verein Art & Décoration Duravellois organisiert wird.

Italiano :

Il 22 e 23 novembre si terrà il mercatino di Natale di Duravel, organizzato dall’associazione Art & décoration Duravellois.

Espanol :

Los días 22 y 23 de noviembre tendrá lugar el mercado navideño de Duravel, organizado por la asociación Art & décoration Duravellois.

L’événement Salon de Noël à Duravel Duravel a été mis à jour le 2025-09-19 par OT CVL Vignoble