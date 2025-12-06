Salon de Noël des artisans Rue Saint-Charles Stiring-Wendel

Salon de Noël des artisans

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-14

De nombreux exposants présenteront leurs décorations, créations, produits gourmands et réalisations artistiques sur le thème de Noël. Une belle occasion de découvrir des idées cadeaux originales proposées par des artisans et créateurs locaux.

· Samedi 6 décembre de 15h à 18h Samedi 13 décembre de 15h à 20h et dimanche 14 décembre de 15h à 18h.

· Halle de Wendel, Place de Wendel à Stiring-Wendel.

· Stiring Animations 03.87.87.07.65

· Entrée gratuite.Tout public

Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 87 07 65

English :

Numerous exhibitors will be showcasing their Christmas-themed decorations, creations, gourmet products and artistic creations. A great opportunity to discover original gift ideas from local artisans and creators.

– Saturday, December 6, 3 6 pm Saturday, December 13, 3 8 pm and Sunday, December 14, 3 6 pm.

– Halle de Wendel, Place de Wendel, Stiring-Wendel.

– Stiring Animations 03.87.87.07.65

– Free admission.

German :

Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Dekorationen, Kreationen, Gourmetprodukte und künstlerischen Leistungen rund um das Thema Weihnachten. Eine gute Gelegenheit, originelle Geschenkideen von lokalen Kunsthandwerkern und Designern zu entdecken.

– Samstag, 6. Dezember von 15 bis 18 Uhr Samstag, 13. Dezember von 15 bis 20 Uhr und Sonntag, 14. Dezember von 15 bis 18 Uhr.

– Halle de Wendel, Place de Wendel in Stiring-Wendel.

– Stiring Animations 03.87.87.07.65

– Eintritt frei.

Italiano :

Numerosi espositori presenteranno le loro decorazioni, creazioni, prodotti gastronomici e creazioni artistiche a tema natalizio. È un’ottima occasione per scoprire idee regalo originali di artigiani e designer locali.

– Sabato 6 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 sabato 13 dicembre dalle 15.00 alle 20.00 e domenica 14 dicembre dalle 15.00 alle 18.00.

– Halle de Wendel, Place de Wendel, Stiring-Wendel.

– Animazioni di Stiring 03.87.87.07.65

– Ingresso libero.

Espanol :

Numerosos expositores presentarán sus decoraciones, creaciones, productos gastronómicos y creaciones artísticas de temática navideña. Es una buena ocasión para descubrir ideas originales para regalar de la mano de artesanos y diseñadores locales.

– Sábado 6 de diciembre de 15:00 a 18:00 sábado 13 de diciembre de 15:00 a 20:00 y domingo 14 de diciembre de 15:00 a 18:00.

– Halle de Wendel, plaza de Wendel, Stiring-Wendel.

– Animaciones Stiring 03.87.87.07.65

– Entrada gratuita.

L’événement Salon de Noël des artisans Stiring-Wendel a été mis à jour le 2025-10-31 par FORBACH TOURISME