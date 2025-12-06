Salon de Noël des lutins artisans Maison du Temps Libre Fargues

Salon de Noël des lutins artisans

Maison du Temps Libre 13 Route des Écoles Fargues Gironde

Plongez dans la magie de Noël à Fargues de Langon !

Nos lutins artisans seront heureux et nombreux à vous présenter leurs sublimes créations. Aussi, vous trouverez des professionnels du bien être.

Le temps d’un week-end, venez découvrir

Des artisans et créateurs locaux (cadeaux, déco, bijoux, gastronomie…)

Une ambiance zen, chaleureuse et féerique pour toute la famille

De quoi régaler vos papilles avec des douceurs de saison

Des ateliers créatifs tout le week-end et maquillage pour enfant

Une belle occasion de préparer vos fêtes, trouver des cadeaux uniques et partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

Maison du Temps Libre 13 Route des Écoles Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine assolestroisfees@gmail.com

