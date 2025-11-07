Salon de Noël du Bien-être & Bio de Senlis 2025 Espace Saint Pierre Senlis 7 – 9 novembre Entrée libre

Pendant ces 3 jours, venez à la rencontre de nos exposants passionnés du bien-être et du bio qui vous proposeront des thérapies alternatives, soins naturels et bio, massages, cosmétiques, minéraux.

A SENLIS, ville royale entourée de forêts où il fait bon vivre, située à 40km de Paris, et suite au succès des éditions précédentes, nous lançons mi-novembre « Le SALON BIEN-ÊTRE & BIO de NOËL » !

Sous la voûte de l’Église Saint-Pierre, magnifique édifice gothique du XIe siècle, au cœur de la ville, l’association CIBE, rassemble pour vous une soixantaine d’entrepreneurs du bien-être et du bio.

Egalement plusieurs dizaine de conférences gratuites de qualité afin de mieux comprendre ce que nos professionnels vous proposent.

Mais aussi des idées et bons cadeaux pour un Noël original, des envies et idées pour toute la famille !

2025-11-07T10:00:00

2025-11-09T18:00:00

Espace Saint Pierre Place Saint-Pierre 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise