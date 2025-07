Salon de Noël du bien-être et du cadeau Masevaux-Niederbruck

14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

8e Salon du Bien-Être tout le week-end, découvrez des idées cadeaux originales, soins naturels, thérapies alternatives, reiki, voyance, massages, cosmétiques sains, produits artisanaux et minéraux du monde. Conférences gratuites, buvette et douceurs sur place. Restauration le dimanche.

Tout au long du week-end, venez faire le plein d’idées cadeaux originales et pratiques.

Explorez ou redécouvrez un large éventail de soins naturels, thérapies alternatives, soins énergétiques et sonores, cosmétiques sains, massages, médecine chinoise, reiki, voyance, ainsi que des produits artisanaux et des minéraux venus des quatre coins du monde.

Des conférences gratuites vous seront proposées tout au long du salon.

Sur place buvette et douceurs à savourer.

Restauration disponible le dimanche. .

14 rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 40 14 mairie@masevaux.fr

English :

8th Salon du Bien-Être: all weekend long, discover original gift ideas, natural treatments, alternative therapies, reiki, clairvoyance, massages, healthy cosmetics, artisanal products and minerals from around the world. Free conferences, refreshments and sweets on site. Catering on Sunday.

German :

8. Salon du Bien-Être: Entdecken Sie das ganze Wochenende über originelle Geschenkideen, natürliche Pflege, alternative Therapien, Reiki, Hellsehen, Massagen, gesunde Kosmetika, handwerkliche Produkte und Mineralien aus aller Welt. Kostenlose Vorträge, Erfrischungsstände und Süßigkeiten vor Ort. Verpflegung am Sonntag.

Italiano :

8° Salon du Bien-Être: per tutto il fine settimana, scoprite idee regalo originali, trattamenti naturali, terapie alternative, reiki, chiaroveggenza, massaggi, cosmetici sani, prodotti artigianali e minerali da tutto il mondo. Conferenze gratuite, rinfreschi e dolci in loco. Ristorazione la domenica.

Espanol :

8º Salón del Bienestar: durante todo el fin de semana, descubra ideas originales para regalar, tratamientos naturales, terapias alternativas, reiki, videncia, masajes, cosmética saludable, productos artesanales y minerales de todo el mundo. Conferencias, refrescos y dulces gratuitos in situ. Catering los domingos.

