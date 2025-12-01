Salon de Noël Joué-lès-Tours
Salon de Noël Joué-lès-Tours samedi 20 décembre 2025.
Salon de Noël
La Mazeraie Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Vous chercher un cadeau exceptionnel mais surtout hors du commun!
Le marché de NOEL DE LA MAZERAIE vous invite à rencontrer 15 exposants exceptionnels…
Entrée gratuite et restauration sur place spécial Noël.
Ho ho ho …
Au programme
• Marie avec les parfums MARCUS SURPAY
• L’API MIEL produits à base de miel ( pain d’épices, nougat etc).
• MAJOREL DECORATIONS tout pour la vaisselle et déco
• articles en résine et mosaïque
• SECRET DE MIEL avec Pauline Taillepied
• Bijoux en para corde
• TOUT EN ROSE fleurs en satins
• THERMOMIX ET KOBOLD
• OLIA NATURE avec Virginie ROMAIN
• LES SORCIERS D’ OUTREPLAN illustrations en dessin
• AUX PETITS CAILLOUX restauration
• LES SIGNES DE L ‘UNIVERS
• ELORA mode et accessoires éco responsable
La Mazeraie Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 51 77 65
English :
You’re looking for an exceptional gift that’s out of the ordinary!
The LA MAZERAIE CHRISTMAS MARKET invites you to meet 15 exceptional exhibitors?
Free admission and on-site catering.
L’événement Salon de Noël Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-03 par ADT 37