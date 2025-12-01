Salon de Noël Joué-lès-Tours

Salon de Noël

La Mazeraie Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Vous chercher un cadeau exceptionnel mais surtout hors du commun!

Le marché de NOEL DE LA MAZERAIE vous invite à rencontrer 15 exposants exceptionnels…

Entrée gratuite et restauration sur place spécial Noël.

Ho ho ho …

Au programme

• Marie avec les parfums MARCUS SURPAY

• L’API MIEL produits à base de miel ( pain d’épices, nougat etc).

• MAJOREL DECORATIONS tout pour la vaisselle et déco

• articles en résine et mosaïque

• SECRET DE MIEL avec Pauline Taillepied

• Bijoux en para corde

• TOUT EN ROSE fleurs en satins

• THERMOMIX ET KOBOLD

• OLIA NATURE avec Virginie ROMAIN

• LES SORCIERS D’ OUTREPLAN illustrations en dessin

• AUX PETITS CAILLOUX restauration

• LES SIGNES DE L ‘UNIVERS

• ELORA mode et accessoires éco responsable

La Mazeraie Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 51 77 65

English :

You’re looking for an exceptional gift that’s out of the ordinary!

The LA MAZERAIE CHRISTMAS MARKET invites you to meet 15 exceptional exhibitors?

Free admission and on-site catering.

