Salon de Noël Saint-Affrique samedi 6 décembre 2025.
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Venez nombreux pour un week-end féérique en famille, entre artisans, gourmandises et animations !!
Au programme samedi et dimanche
* Cheminement en calèche le samedi depuis le Pont du Centenaire jusqu’à la salle des fêtes
* Maquillage et animations pour les enfants samedi et dimanche
* Démonstration de country
* Buvette tenue par le Hand Ball Club Saint Affricain avec restauration sucrée
* Restauration par Théo COURDY le samedi et dimanche midi
* Tapas et ambiance Gipsy samedi soir de 18h à 21h
* Animations diverses fond musical, animateur micro et la présence du Père Noël 1 .
English :
Come one, come all for a magical family weekend of crafts, delicacies and entertainment!
German :
Kommen Sie zahlreich für ein märchenhaftes Wochenende mit der Familie, zwischen Handwerkern, Leckereien und Animationen!!!
Italiano :
Venite tutti per un incantevole weekend con tutta la famiglia, tra artigiani, prelibatezze e intrattenimento!
Espanol :
Vengan todos a pasar un fin de semana encantador con toda la familia, con artesanos, delicias y entretenimiento
