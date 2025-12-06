Salon de Noël Saint-Affrique

Salon de Noël

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Tarif par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Venez nombreux pour un week-end féérique en famille, entre artisans, gourmandises et animations !!

Au programme samedi et dimanche

* Cheminement en calèche le samedi depuis le Pont du Centenaire jusqu’à la salle des fêtes

* Maquillage et animations pour les enfants samedi et dimanche

* Démonstration de country

* Buvette tenue par le Hand Ball Club Saint Affricain avec restauration sucrée

* Restauration par Théo COURDY le samedi et dimanche midi

* Tapas et ambiance Gipsy samedi soir de 18h à 21h

* Animations diverses fond musical, animateur micro et la présence du Père Noël 1 .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 24 05

English :

Come one, come all for a magical family weekend of crafts, delicacies and entertainment!

German :

Kommen Sie zahlreich für ein märchenhaftes Wochenende mit der Familie, zwischen Handwerkern, Leckereien und Animationen!!!

Italiano :

Venite tutti per un incantevole weekend con tutta la famiglia, tra artigiani, prelibatezze e intrattenimento!

Espanol :

Vengan todos a pasar un fin de semana encantador con toda la familia, con artesanos, delicias y entretenimiento

