Salon de peinture du groupe artistique vosgien

place Georges-Trimouille 11 Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-03-14 13:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-29

80 artistes du Grand Est exposeront au Musée Pierre Noël de Saint Dié des Vosges lors du Salon Peintures proposé par le GAV, le Groupe Artistique Vosgien. Cette association depuis sa création en 1933 offre chaque année aux artistes la liberté de partager leur passion avec le public.

Cette saison 2026 accueille en invité d’honneur Brigitte CODARIN.Tout public

0 .

place Georges-Trimouille 11 Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 84 86 36 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

80 artists from the Grand Est region will be exhibiting at the Musée Pierre Noël in Saint Dié des Vosges during the Salon Peintures organized by GAV, the Groupe Artistique Vosgien. Since its creation in 1933, this association has offered artists the freedom to share their passion with the public.

This season 2026 welcomes Brigitte CODARIN as guest of honor.

L’événement Salon de peinture du groupe artistique vosgien Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-03-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES