Salon de peinture et de sculpture 35ème édition – Saint-Martin-de-Boscherville, 29 mai 2025

Seine-Maritime

Salon de peinture et de sculpture 35ème édition Route de Quevillon Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-05-29

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-05-29

La section SMB ART du comité des fêtes de Saint-Martin de Boscherville serait heureuse de vous accueillir lors de son 35ème Salon de Peinture et de Sculpture du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2025.

Nos invités d’honneur, Stéphane PIEDALLU pour ses sculptures et Jean-Louis LEROUX pour ses peintures, seront entouré(e)s d’une vingtaine d’artistes peintres et sculpteurs.

Lieu Salle des fêtes de Saint-Martin de Boscherville

Route de Quevillon

Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 82 82 89 cdfsmb76840@gmail.com

English : Salon de peinture et de sculpture 35ème édition

The SMB ART section of the Comité des fêtes de Saint-Martin de Boscherville would be delighted to welcome you to its 35th Painting and Sculpture Show from Thursday May 29 to Sunday June 1, 2025.

Our guests of honor, Stéphane PIEDALLU for his sculptures and Jean-Louis LEROUX for his paintings, will be surrounded by some twenty painters and sculptors.

Venue: Saint-Martin de Boscherville village hall

German :

Die Sektion SMB ART des Festkomitees von Saint-Martin de Boscherville würde sich freuen, Sie bei ihrem 35. Salon de Peinture et de Sculpture von Donnerstag, den 29. Mai bis Sonntag, den 1. Juni 2025 begrüßen zu dürfen.

Unsere Ehrengäste, Stéphane PIEDALLU für seine Skulpturen und Jean-Louis LEROUX für seine Gemälde, werden von rund zwanzig Malern und Bildhauern umgeben sein.

Ort: Festsaal von Saint-Martin de Boscherville

Italiano :

La sezione SMB ART del comitato del festival di Saint-Martin de Boscherville è lieta di darvi il benvenuto alla 35a mostra di pittura e scultura che si terrà da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno 2025.

I nostri ospiti d’onore, Stéphane PIEDALLU per le sue sculture e Jean-Louis LEROUX per i suoi dipinti, saranno circondati da una ventina di pittori e scultori.

Sede: Sala del villaggio di Saint-Martin de Boscherville

Espanol :

La sección SMB ART de la comisión de fiestas de Saint-Martin de Boscherville le da la bienvenida a su 35º Salón de Pintura y Escultura, del jueves 29 de mayo al domingo 1 de junio de 2025.

Nuestros invitados de honor, Stéphane PIEDALLU por sus esculturas y Jean-Louis LEROUX por sus pinturas, estarán rodeados de una veintena de pintores y escultores.

Lugar: Ayuntamiento de Saint-Martin de Boscherville

