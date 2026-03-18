Salon de peinture et sculpture La Haye
Salon de peinture et sculpture La Haye samedi 4 avril 2026.
Salon de peinture et sculpture
La Haye Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Salon de peinture et sculpture au centre multi-culturel de La Haye du 4 au 12 avril 2026.
Ouverture le week-end de 10h à 18h et en semaine de 15h à 18h. Entrée libre. .
La Haye 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 98 23 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon de peinture et sculpture
L’événement Salon de peinture et sculpture La Haye a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray