Salon de Printemps 2026 Fleuriaye (La) Carquefou

Salon de Printemps 2026 Fleuriaye (La)

Salon de Printemps 2026 Fleuriaye (La) Carquefou mercredi 25 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Tout public 

? Espace Culturel et de Congrès de la Fleuriaye? Du 13 au 25 Mars 2026 Pour cette édition anniversaire, la Ville de Carquefou a souhaité mettre à l’honneur le biro art en invitant Louis Gibiard, alias Vladinsk. Artiste autodidacte, il dessine depuis l’enfance, de manière obsessionnelle, voire existentielle. Très suivi sur les réseaux sociaux, il y partage une écriture visuelle dense et poétique, à la frontière entre hyperréalisme et onirisme.L’exposition dévoilera ainsi les travaux de vingt autres artistes ayant en commun l’usage de cet objet vendu à des milliards d’exemplaires. Portraits hyperréalistes, paysages, architectures ou abstractions sont le fruit de centaines d’heures passées à gratter le papier.Participez aux différents événements ! Vernissage, démonstrations, visites commentées, atelier tatouage, etc. ? Toutes les informations pratiques, horaires et détails de la programmation sont à retrouver sur le site de la Ville de Carquefou.

Fleuriaye (La) Carquefou 44470
02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr


Afficher la carte du lieu Fleuriaye (La) et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Carquefou