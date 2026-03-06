Salon de Printemps 2026 Fleuriaye (La) Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Tout public

? Espace Culturel et de Congrès de la Fleuriaye? Du 13 au 25 Mars 2026 Pour cette édition anniversaire, la Ville de Carquefou a souhaité mettre à l’honneur le biro art en invitant Louis Gibiard, alias Vladinsk. Artiste autodidacte, il dessine depuis l’enfance, de manière obsessionnelle, voire existentielle. Très suivi sur les réseaux sociaux, il y partage une écriture visuelle dense et poétique, à la frontière entre hyperréalisme et onirisme.L’exposition dévoilera ainsi les travaux de vingt autres artistes ayant en commun l’usage de cet objet vendu à des milliards d’exemplaires. Portraits hyperréalistes, paysages, architectures ou abstractions sont le fruit de centaines d’heures passées à gratter le papier.Participez aux différents événements ! Vernissage, démonstrations, visites commentées, atelier tatouage, etc. ? Toutes les informations pratiques, horaires et détails de la programmation sont à retrouver sur le site de la Ville de Carquefou.

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr



Afficher la carte du lieu Fleuriaye (La) et trouvez le meilleur itinéraire

