Salon de printemps 3ème édition
Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray
samedi 21 mars 2026
Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-21 2026-03-22
Venez flâner sur ce salon qui accueillera producteurs locaux, artisanat, bien être, mode, beauté et accessoires.
Tombola, buvette et petite restauration sur place. .
