Salon de printemps 3ème édition Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Salon de printemps 3ème édition

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Venez flâner sur ce salon qui accueillera producteurs locaux, artisanat, bien être, mode, beauté et accessoires.

Tombola, buvette et petite restauration sur place. .

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 15 17 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon de printemps 3ème édition

L’événement Salon de printemps 3ème édition Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY