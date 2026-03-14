Salon de printemps Espace culturel Agon-Coutainville
Salon de printemps Espace culturel Agon-Coutainville samedi 11 avril 2026.
Salon de printemps
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-11
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-11
L’association L’estran , qui contribue à la valorisation d’artistes et d’artisans d’art, vous invite à un Salon de printemps !
Invité d’honneur Dominique Choumiloff.
Entrée gratuite.
Du mardi au dimanche de 16h à 19h et les mardis et samedis de 10h à 12h.
Rendez-vous à l’espace culturel Daniel Rouland d’Agon-Coutainville. .
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie ass.estran@yahoo.fr
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English : Salon de printemps
L’événement Salon de printemps Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-11 par Coutances Tourisme