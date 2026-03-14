Salon de printemps Espace culturel Agon-Coutainville

Salon de printemps

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

L’association L’estran , qui contribue à la valorisation d’artistes et d’artisans d’art, vous invite à un Salon de printemps !

Invité d’honneur Dominique Choumiloff.

Entrée gratuite.

Du mardi au dimanche de 16h à 19h et les mardis et samedis de 10h à 12h.

Rendez-vous à l’espace culturel Daniel Rouland d’Agon-Coutainville. .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie ass.estran@yahoo.fr

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English : Salon de printemps

L’événement Salon de printemps Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-11 par Coutances Tourisme