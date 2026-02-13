SALON DE PRINTEMPS – ALPHA Hazebrouck, Salle des Augustins, Hazebrouck

SALON DE PRINTEMPS – ALPHA Hazebrouck 7 et 8 mars Salle des Augustins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Plus de vingt artistes vous attendent : peintres, photographes, sculpteurs, céramistes, mosaïstes, dessinateurs… Avec une tombola qui permet de repartir avec des oeuvres. Un week-end de qualité, à la Salle des Augustins.

Invité d’honneur (et il y en aura d’autres) :

Nicolas De Ruyffelaere avec son roman « Noir Cornet ».

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Les artistes du groupe ALPHA (Aspects Artistiques de la région d’Hazebrouck) exposent aux Augustins à l’occasion de leur habituel Salon de Printemps. Des nouvelles têtes et un invité d’honneur !

Francis Campagne