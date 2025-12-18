Salon de Printemps Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-03-06 10:00:00
fin : 2026-03-09 19:00:00
2026-03-06
Tout public
4 salons en 1 ! Le 38ème salon de l’habitat et des métiers d’arts, le salon des véhicules d’occasion, le salon des seniors et le salon du mariage.
Le Salon de l’Habitat & des métiers d’Arts, forte de l’expérience acquise avec la Foire de Châlons, est devenue une référence pour tout le quart nord-est de notre Pays.
Ce salon regroupe
– L’habitat-construction-rénovation
– L’ameublement-la décoration-les métiers d’arts
– La transition énergétique
– Made in France
– Les conseils
De nombreuses autres animations auront lieu durant toute la durée du Salon.
Parking Gratuit & restauration sur place. .
Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
