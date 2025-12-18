Salon de Printemps Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Salon de Printemps

Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-09 19:00:00

2026-03-06

4 salons en 1 ! Le 38ème salon de l’habitat et des métiers d’arts, le salon des véhicules d’occasion, le salon des seniors et le salon du mariage.

Le Salon de l’Habitat & des métiers d’Arts, forte de l’expérience acquise avec la Foire de Châlons, est devenue une référence pour tout le quart nord-est de notre Pays.

Ce salon regroupe

– L’habitat-construction-rénovation

– L’ameublement-la décoration-les métiers d’arts

– La transition énergétique

– Made in France

– Les conseils

De nombreuses autres animations auront lieu durant toute la durée du Salon.

Parking Gratuit & restauration sur place. .

