Salon de Printemps. Salle polyvalente André Touron Lavardac

Salon de Printemps.

Salle polyvalente André Touron Place du Foirail Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

Exposition Lav’ARTdac Salon de printemps

Le salon de printemps Lav’ARTdac, organisé par l’association ACTES’47 et la ville, revient pour sa 11ᵉ édition avec la présence de 17 artistes aux univers variés. Pastel, dessin, peinture sur carton 3D, acrylique, huile, réalisme… les techniques et les styles se mêlent pour offrir une exposition riche et surprenante.

À travers leurs œuvres, les artistes viennent présenter et défendre l’art au cœur de notre ruralité, dans un esprit de partage et de découverte.

Venez nombreux découvrir l’exposition et n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Du 3 au 6 avril 10h 12h30 et 14H30-18h30.

Entrée libre .

Salle polyvalente André Touron Place du Foirail Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 93 58 61

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English : Salon de Printemps.

L’événement Salon de Printemps. Lavardac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT de l’Albret