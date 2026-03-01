Salon de printemps Segré Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Salon de printemps Segré

Le Cargo Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

33e salon de Printemps de l’association Arts et Lettres organisé à la salle du Cargo, à Segré, du 28 mars au 12 avril 2025 par le Lions Club.

Le Salon de Printemps revient au Cargo pour une nouvelle édition placée sous le signe de la créativité et du talent.

Organisé par l’association Arts et Lettres, en partenariat avec le Lions Club, cet événement annuel met à l’honneur près d’une centaine d’œuvres, offrant au public un panorama riche et varié de la création artistique contemporaine.

Cette année, la photographe Catherine Belay est l’invitée d’honneur.

Durant deux semaines, le Cargo accueille ainsi une exposition permanente, exigeante et de grande qualité, ouverte à tous les amateurs d’art et aux curieux en quête de découvertes.

Tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi et le mercredi 10h à 12h/ 14h à 18h. Vernissage le samedi 28 mars et remise des prix dimanche 12 avril 2026. .

Le Cargo Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89

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English :

33rd Salon de Printemps de l?association Arts et Lettres organized by the Lions Club at the Salle du Cargo, Segré, from March 28 to April 12, 2025.

L’événement Salon de printemps Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Anjou bleu