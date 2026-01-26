Salon de printemps Tarnos Tarnos

Salon de printemps

Le Salon de Printemps est un pilier incontournable de la saison culturelle. Organisée par le Cercle des Amis de l’Art de Boucau et Tarnos, cette exposition de peintures et sculptures accueille de nombreux artistes de la région et d’Espagne.

L’invité d’honneur sera Christian Daudou, exposé dans le hall de l’hôtel de ville.

Entrée gratuite.

Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.

Samedi 10h-12h et 14h-17h.

Dimanche 14h-17h. .

Tarnos Hôtel de Ville Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 00 40

