Salon de sculpture Manoir de la Grand’Cour Taden

Salon de sculpture Manoir de la Grand’Cour Taden samedi 18 octobre 2025.

Salon de sculpture

Manoir de la Grand’Cour Le bourg Taden Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-18

Salon de sculptures au manoir de Taden organisé par l’association des « Sculpteurs de Bretagne »

Vernissage le 18 octobre à 18h .

