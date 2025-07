Salon de thé chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims

Salon de thé chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims vendredi 11 juillet 2025.

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims Marne

Début : 2025-07-11 15:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

2025-07-11

Tout public

Le vendredi 11 juillet, entre 15h et 17h, un moment gourmand et chaleureux sera proposé par le restaurant Chèvre et Menthe, en collaboration avec Flo Cooking.

Un salon de thé éphémère sera mis en place pour permettre aux visiteurs de se détendre, d’échanger et de savourer des douceurs faites maison, dans une ambiance conviviale.

Une belle pause sucrée sera proposée à tous les amateurs de douceurs et de bons moments partagés. .

