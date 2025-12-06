Salon de thé de Noël Guebwiller

Salon de thé de Noël

C’est dans l’ambiance feutrée du Réfectoire d’été que se tient l’annuel salon de thé de Noël petite restauration et breuvages réconfortants, une belle manière de profiter des lieux. Entrée libre au Couvent, avec visites et installations numériques!

English :

The cosy atmosphere of the Réfectoire d’été is the setting for the annual Christmas tea party, with light refreshments and comforting beverages, a great way to enjoy the site. Free admission to the Convent, with tours and digital installations!

German :

In der gemütlichen Atmosphäre des Sommerrefektoriums findet die alljährliche Weihnachts-Teestube statt: kleine Snacks und wärmende Getränke, eine schöne Art, die Umgebung zu genießen. Freier Eintritt ins Kloster mit Führungen und digitalen Installationen!

Italiano :

L’atmosfera accogliente del Refettorio estivo fa da cornice all’annuale Tea Room natalizia, dove un leggero rinfresco e bevande confortanti sono un ottimo modo per godersi il parco. Ingresso gratuito al Convento, con visite e installazioni digitali!

Espanol :

El acogedor ambiente del Refectorio de Verano es el escenario del Salón de Té de Navidad anual, donde se sirven refrescos ligeros y reconfortantes bebidas para disfrutar del recinto. Entrada gratuita al Convento, con visitas guiadas e instalaciones digitales

