Salon de thé éphémère de Pâques Bouxwiller
Salon de thé éphémère de Pâques Bouxwiller samedi 4 avril 2026.
Salon de thé éphémère de Pâques
45 rue de l’école Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Au menu, de délicieux gâteaux faits maison, des boissons de saisons,
une décoration unique et féerique, dans le cadre majestueux d’une ferme
alsacienne rénovée à l’ancienne. Avec toujours des options véganes bien sûr !
Au menu, de délicieux gâteaux faits maison, des boissons de saisons, une décoration unique et féerique, dans le cadre majestueux d’une ferme alsacienne rénovée à l’ancienne. Avec toujours des options véganes bien sûr ! .
45 rue de l’école Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 00 08 64
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English :
The menu features delicious homemade cakes and seasonal drinks,
unique and enchanting decor, in the majestic setting of a renovated
farmhouse. With vegan options, of course!
L’événement Salon de thé éphémère de Pâques Bouxwiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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