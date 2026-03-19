Salon de thé éphémère de Pâques

45 rue de l’école Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Au menu, de délicieux gâteaux faits maison, des boissons de saisons,

une décoration unique et féerique, dans le cadre majestueux d’une ferme

alsacienne rénovée à l’ancienne. Avec toujours des options véganes bien sûr !

Au menu, de délicieux gâteaux faits maison, des boissons de saisons, une décoration unique et féerique, dans le cadre majestueux d’une ferme alsacienne rénovée à l’ancienne. Avec toujours des options véganes bien sûr ! .

45 rue de l’école Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 00 08 64

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English :

The menu features delicious homemade cakes and seasonal drinks,

unique and enchanting decor, in the majestic setting of a renovated

farmhouse. With vegan options, of course!

L’événement Salon de thé éphémère de Pâques Bouxwiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre