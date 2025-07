Salon de thé Marguerite Sainte-Croix-aux-Mines

Salon de thé Marguerite Sainte-Croix-aux-Mines mercredi 23 juillet 2025.

Salon de thé Marguerite

74 rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Une parenthèse gourmande et élégante vous attend au cœur du parc du Château Burrus.

Laissez-vous séduire par l’ambiance raffinée du salon de thé éphémère Marguerite.

Venez vivre un moment gourmet tout en musique dans le cadre raffiné du Château Burrus, au cœur du Val d’Argent.

Ce salon de thé éphémère vous propose une sélection de délices sucrés, à savourer dans une ambiance douce et conviviale, en plein air. Idéal pour une pause gourmande et élégante en fin d’après-midi.

Un vrai bol d’air et de douceur à partager entre amis ou en famille, dans un écrin historique chargé d’âme. .

74 rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 59 13 85 chateauburrus@gmail.com

English :

A gourmet and elegant interlude awaits you in the heart of the Château Burrus park.

Let yourself be seduced by the refined atmosphere of the Marguerite tearoom.

German :

Im Herzen des Parks von Château Burrus erwartet Sie eine elegante Gourmet-Klammer.

Lassen Sie sich von der raffinierten Atmosphäre des temporären Teesalons Marguerite verführen.

Italiano :

Nel cuore del parco di Château Burrus vi attende una parentesi gastronomica ed elegante.

Lasciatevi sedurre dall’atmosfera raffinata della sala da tè temporanea Marguerite.

Espanol :

Un interludio gastronómico y elegante le espera en el corazón del recinto del Château Burrus.

Déjese seducir por el ambiente refinado del salón de té temporal Marguerite.

L’événement Salon de thé Marguerite Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme du Val d’Argent