Salon de thé Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
vendredi 18 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
Salon de thé
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:30:00
fin : 2026-09-18 17:30:00
Date(s) :
2026-09-18
La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous invite à faire une pause dans votre quotidien et en vous invitant à son salon de thé…
C’est LE moment cosy, gourmand et convivial, parfait pour se retrouver autour de pâtisseries maison préparées par les adhérents de la maison citoyenne.
3 bonnes raisons de profiter du salon de thé mensuel de la maison citoyenne :
pour rompre avec votre quotidien, vos habitudes
pour rencontrer de nouvelles personnes
pour sortir quelques heures et aller papoter
Pratique :
rendez-vous une fois par mois à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne.
ouvert à tous
entrée libre
pâtisserie maison 1,50€ la part
boisson chaude au choix ; thé, café, tisanes locales, chocolat à 1€
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne invites you to take a break from your daily routine and visit its tea room…
L’événement Salon de thé Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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