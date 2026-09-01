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AGENDA · Sainte-Pazanne

Salon de thé Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

vendredi 18 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Maison Citoyenne
Adresse
47 rue de l'Hôtel de Ville
Ville
44680 Sainte-Pazanne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Pazanne

Salon de thé

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:30:00
fin : 2026-09-18 17:30:00

Date(s) :
2026-09-18

La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous invite à faire une pause dans votre quotidien et en vous invitant à son salon de thé…
C’est LE moment cosy, gourmand et convivial, parfait pour se retrouver autour de pâtisseries maison préparées par les adhérents de la maison citoyenne.

3 bonnes raisons de profiter du salon de thé mensuel de la maison citoyenne :

pour rompre avec votre quotidien, vos habitudes
pour rencontrer de nouvelles personnes
pour sortir quelques heures et aller papoter

Pratique :

rendez-vous une fois par mois à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne.
ouvert à tous 
entrée libre
pâtisserie maison 1,50€ la part
boisson chaude au choix ; thé, café, tisanes locales, chocolat à 1€

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne   .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83  coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne invites you to take a break from your daily routine and visit its tea room…

L’événement Salon de thé Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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