Salon Déco La Rochelle Espace Encan La Rochelle

Salon Déco La Rochelle

Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-29

2025-09-26

Prenez un nouveau souffle de design, lors de la prochaine édition du Salon Déco de La Rochelle grâce aux 4 univers proposés l’espace création, la décoration intérieure, la décoration extérieure et l’écrin. En quête de conseils et de nouveautés ?

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine info@salondeco.fr

English : Decoration fair

Take a new breath of design with Salon Déco de La Rochelle, offering total immersion in the art of decoration and design. With its 4 distinct universes, this event is an inexhaustible source of inspiration for decorating enthusiasts.

German : Dekomesse

Holen Sie sich einen neuen Hauch von Design mit dem Salon Déco de La Rochelle, der ein totales Eintauchen in die Kunst der Dekoration und des Designs bietet. Mit seinen vier verschiedenen Universen ist diese Veranstaltung eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Deko-Fans.

Italiano :

Una ventata di design fresco al prossimo Salon Déco di La Rochelle, con 4 aree in offerta: lo spazio creativo, la decorazione d’interni, la decorazione d’esterni e la vetrina. Cercate consigli e nuove idee?

Espanol : Feria de decoración

Tome un nuevo aire de diseño con el Salon Déco de La Rochelle, que ofrece una inmersión total en el arte de la decoración y el diseño. Con sus 4 universos distintos, este evento es una fuente inagotable de inspiración para los amantes de la decoración.

